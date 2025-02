Zaradi našega načina dela so sključene cele generacije

V nadaljevanju preberite:

Obstajajo boljši in slabši inštalaterji, učitelji ali odvetniki, in enako velja za inštruktorje pilatesa. Pomembno je, da izberemo pravega, saj lahko nepoučen ali pretirano zagret vaditelj našemu zdravju naredi več škode kot koristi, opozarja Dunja Gačnik, ki jo bralci Nedela dobro poznate, saj že več kot desetletje svetuje o zdravju in gibanju.

Mama triletne deklice se je s pilatesom prvič srečala med študijem, ko ji je težave povzročal hrbet. V več kot dveh desetletjih se je ogromno naučila, zdaj pa predstavlja povsem novo metodo vadbe, PSQ, ki jo je razvila med številnimi izobraževanji.