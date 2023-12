Zaradi njega je tek na smučeh seksi

V nadčljevanju preberite:

Naj ga primerjajo z Usainom Boltom, Justinom Bieberjem ali Mattom Damonom, Norvežan Johannes Høsflot Klæbo ostaja kralj smučarskotekaškega sprinta in eden največjih nordijcev doslej. Osvojil je sedem olimpijskih zlatih medalj, ima pravo zakladnico s svetovnih prvenstev in Tour de Skijev, da o očetu menedžerju in dedku trenerju ne medemo smučin.