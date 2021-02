Zastopati slovenske barve v Tokiu bi bilo sanjsko

V nadaljevanju preberite:



Sto dvanajst let je minilo, preden je golf spet postal olimpijski šport. Igre v Riu de Janeiru so bile prve po St. Louisu 1904, na katerih so se golfisti pomerili za kolajne. Zdaj vse kaže, da bo ta šport postal reden član olimpijske družine, saj so ga potrdili tudi za OI 2024. Še prej bo na sporedu Tokio, za katerega se poteguje tudi slovenska golfistka Katja Pogačar. Z njo smo se pogovarjali o njeni olimpijski poti in športu, ki v očeh marsikoga še vedno velja za igro premožnih ljudi.