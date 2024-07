Zelene obljube in umazana dejstva o križarjenjih

V članku preberite:

Januarja letos je iz pristanišča v Miamiju na prvo potovanje po Karibih odplula Icon of the Seas, največja križarka na svetu. Ladja presežnikov z 20 palubami in sedmimi bazeni, ki lahko sprejme do 7600 potnikov, je poleg osuplosti nad megalomanskostjo razvnela tudi razprave o škodljivih vplivih križarjenj na okolje. Po nekaterih izračunih so ta celo bolj problematična kot letalski promet.