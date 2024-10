Žiga Divjak: Vse več problemov rešujejo moški s puškami v rokah

V članku preberite:

Dan pred premiero predstave Jata, ki jo v Slovenskem mladinskem gledališču režira kljub mladosti že uveljavljeni režiser Žiga Divjak, je iz Sarajeva dobil novo potrditev za svoje delo. Za predstavo Bodočnost so mu na mednarodnem festivalu MESS podelili nagrado za najboljšega mladega režiserja. S tem je, kot so zapisali, potrdil svoj status enega najvznemirljivejših gledaliških ustvarjalcev tega prostora. Dvaintridesetletnik, ki se je podpisal pod odmevne predstave Človek, ki je gledal svet, 6, Sedem dni in Gejm, ki je na Borštnikovem srečanju prejela sedem nagrad, obravnava teme, ki ga osebno zelo zanimajo, pri tem pa opominja, da svet ne pripada le eni, človeški vrsti.