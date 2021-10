Žiga X Gombač: Pravijo mi, da sem en velik otrok

V članku preberite:

»Večkrat mi rečejo, da sem en velik otrok, a to le delno drži,« pravi priljubljeni mladinski pisatelj Žiga X Gombač. Njegove napete, prepričljivo napisane zgodbe poleg mlade publike navdušujejo tudi strokovno kritiko. Pred kratkim je večkratni prejemnik zlate hruške za kakovostno mladinsko literaturo skupaj z ilustratorjem Jako Vukotičem za strip Znamenitni prejel nagrado zlatirepec za najboljši izvirni otroški strip. Žiga, zagnani tekač in zagovornik odgovornega življenja, pa neutrudno teče in piše naprej. Tudi s humorjem, ker je v življenju že tako preveč resnosti, pravi.