Zmaga je največ, kar lahko dosežeš

Ponedeljek dopoldne najbrž ni čas, ki ima veliko ljubiteljev, posebno če je tako meglen in hladen, kot je bil prvi dan tega tedna ob skakalnici v Kranju. Vseeno je bilo ob in na njej na dolgih smučeh precej deklet in fantov iz tujine in domovine, ki so se v rednih presledkih poganjali z meglenega zaletišča na doskočišče in se s sedežnico vračali v hrib. Med njimi je bil tudi eden največjih slovenskih smučarskih skakalcev in športnikov nasploh, Peter Prevc.

Ko je slišal, da se mu obeta nastop v rubriki o legendah slovenskega olimpizma, je pripomnil, da bi sem bolj spadali »Miro Cerar in taki«, vendar so dejstva takšna: čeprav jih šteje šele trideset, je za najstarejšega člana skakalne dinastije Prevc, ki ima v vitrini med številnimi drugimi odličji tudi olimpijsko zlato, dve srebri in bron, kaj drugega kot olimpijska legenda preblag izraz.