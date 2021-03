Znane Slovenke o materinstvu: Moč, da presežeš vse ovire

Že tisočletja izvajamo obrede v čast materam, saj imajo te velikanski vpliv tako na osnovno družinsko celico kot na družbo. Materinski dan, ki ga po svetu praznujejo ob različnih datumih, običajno marca in maja, je pri nas 25. marca, kar se ujema z Marijinim oznanjenjem. Četverico uspešnih Slovenk z različnih področij dela – kuharsko mojstrico Ano Roš, svetovalko za odnose z javnostmi Nino Wabra Jakič, televizijsko voditeljico Oriano Girotto ter gledališko in filmsko igralko Tjašo Železnik – smo vprašali, kaj jim pomeni materinstvo, čemu so se zaradi njega morale odpovedati in kako skrbijo, da zaradi njihove medijske pojavnosti potomci niso izpostavljeni pritis­kom ali vsiljivim komentarjem.