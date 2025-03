Zvezdnica, ki je kariero postavila na stranski tir

V nadaljevanju preberite:

Britanska filmska in gledališka igralka Keira Knightley, ki je pri sedemnajstih zaslovela z vlogo v komični drami Zadeni kot Beckham, je od mladih nog sanjala o igralskem poklicu. Priznani scenaristki Sharman MacDonald in igralcu Willu Knightleyju se je rodila 26. marca 1985 v bogatem londonskem predmestju Teddington, ki se redno uvršča na sezname najboljših mest za življenje v Veliki Britaniji. Ime je dobila po sovjetski umetnostni drsalki Kiri Ivanovi, drugačen zapis pa je posledica uradniške napake.

Keira, obkrožena z igralci in režiserji, menda pri treh letih nikakor ni mogla razumeti, zakaj tudi ona nima svojega agenta. Pri šestih so ji odkrili disleksijo, a je kljub temu še naprej blestela v šolskih klopeh in si prislužila – agenta. Mama ji ga je pri šestih letih namreč najela kot nagrado za uspešno učenje.