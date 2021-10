24-letnika sumijo poskusa umora 22-letnice

INFOGRAFIKA: Delo

Včeraj zjutraj je prišlo do napada z nožem v Postojni na Tržaški cesti. Nekaj pred 6.40 zjutraj so na policijski postaji prejeli več klicev občanov iz Postojne, ki so povedali, da na Tržaški cesti leži ženska, ki kliče na pomoč, iz kraja zločina pa je odpeljalo vozilo.Kot je danes pojasnil vodja Sektorja kriminalistične policije PU Koperso ugotovili, da je bila 22-letnica večkrat zabodena z ostrim predmetom in je bila zaradi hujših poškodb odpeljana v ljubljanski UKC, saj je bilo njeno življenje ogroženo. Informacij o tem, ali je 22-letnica še vedno v smrtni nevarnosti, Ogrinc ni podal.Na podlagi podatkov in preiskave so ugotovili, kdo je lastnik in uporabnik vozila, ki so ga izsledili in mu vzeli prostost. Napadalec je 24-letni državljan Slovenije in Severne Makedonije. Kot je povedal Ogrinc, bodo danes opravili še hišno preiskavo in preiskavo vozila, nato pa bo 24-letnik preveden pred sodnika. Motiv za napad še ni znan oziroma zaradi interesa preiskave teh okoliščin še ne morejo pojasniti. Prav tako še ni jasno, če sta se žrtev in napadalec poznala.24-letnik bo ovaden za poskus umora, je pojasnil Ogrinc.