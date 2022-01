26-letnik na Goriškem umrl nasilne smrti

Policiste je v torek, 11. januarja, okrog pol osme ure zjutraj občan obvestil, da je našel moškega, ki ni kazal znakov življenja. Truplo so našli na potki nad železniškim predorom na koncu Streliške poti v Novi Gorici, tik ob državni meji s sosednjo Italijo, je v izjavi za javnost danes pojasnil Marino Pangos, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica.

Poleg pokojnega so našli tudi kolo. Truplo je nad železniškim predorom po naključju našla državljanka Republike Italije med sprehodom po makadamski poti, ki vodi iz Italije na Streliško pot pod Kostanjevico. Ob najdi trupla je tuja državljanka na pomoč poklicala tamkajšnje stanovalce, ki so o tem obvestili policijo, na kraj so prišli slovenski in italijanski reševalci, zatem pa tudi policisti in kriminalisti Sektorja novogoriške kriminalistične policije. Poleg policistov in kriminalistov sta se ogleda kraja udeležili tudi preiskovalna sodnica okrožnega sodišča in okrožna državna tožilka iz Nove Gorice. Tekom popoldneva istega dne je bila v sklopu identifikacijskega postopka ugotovljena in dokončno potrjena identiteta pokojnega, gre za 26-letnega moškega, državljana Republike Slovenije. Prve ugotovitve sodne obdukcije kažejo, da je šlo za nasilno smrt.

Novogoriški policisti so podali tudi krajšo izjavo glede včerajšnje najdbe ženskega trupla. Kot pojasnjujejo, identiteta ženske v tem trenutku še ni uradno potrjena, natančen vzrok smrti bo verjetno ugotovljen v okviru sodne obdukcije na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani in morebitnih dodatnih nadaljnjih s tem povezanih medicinskih preiskav. Zaradi interesa kriminalistične preiskave in izvajanja nadaljnjih policijskih aktivnosti javnosti, policisti drugih podrobnosti v tem trenutku niso posredovali. Javnosti bodo preostale informacije predstavili, ko bodo celoviteje preiskali ta varnostni dogodek, so še dodali.

Kriminalisti, kriminalistični tehniki in forenziki so v nadaljevanju ogleda kraja dejanja opravljali temeljit ogled in zavarovali številne sledi in dokaze, pri tem so uporabili tudi policijski dron, sodeloval pa je tudi vodnik službenega psa za iskanje bioloških sledi. Vzporedno z nujnimi preiskovalnimi dejanji so policisti pri občanih zbirali obvestila in opravili številne operativne naloge.

Okoliščine oziroma motiv za opisano kaznivo dejanje bodo novogoriški kriminalisti poskušali ugotoviti v nadaljevanju preiskave. Sočasno so bili o najdbi trupla obveščeni tudi italijanski varnostni organi, ki pri preiskavi vseskozi intenzivno sodelujejo s slovensko policijo in izvajajo podobne naloge tudi na njihovem območju. Preiskava na obeh straneh državne meje je intenzivna in v polnem teku, več informacij pa policija še ne more posredovati.

Kriminalistična preiskava poteka v smeri suma storitve kaznivega dejanja umora, predkazenski postopek usmerja Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.