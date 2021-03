36-letnik na območju Žalca do smrti zabodel mamo in poškodoval očeta

Danes okoli pol šestih zjutraj so bili policisti obveščeni, da je na območju policijske postaje Žalec storilec do smrti zabodel 57-letno občanko in poškodoval 60-letnega občana ter pobegnil s kraja dogodka. Na kraj so napotili več policijskih patrulj in kmalu po obvestilu v okolici prijeli 36-letnega moškega, sina pokojne in poškodovanega moškega, ki ga sumijo umora matere in poskusa umora očeta.



36-letnika je policija v preteklosti že obravnavala zaradi kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog in kršitev javnega reda in miru. Zaradi kaznivih dejanj s področja nasilja v družini pa ga v zadnjih letih, kot so zapisali s celjske policijske uprave, niso obravnavali.



Ogled kraja dejanja še poteka. Udeležili sta se ga tudi okrožna državna tožilka in preiskovalna sodnica. Glede celotnega dogajanja in motiva za kaznivo dejanje policija obvestila še zbira. Več podatkov o tragičnem dogodku bo policija posredovala v prihodnjih dneh.

