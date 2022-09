Aretirali nadrejenega slovenskemu delu kavaškega klana

V nadaljevanju preberite:

Policisti v Turčiji so kot glavnega organizatorja nedavne likvidacije šefa kavaškemu sovražnega škaljarskega klana Jovana Vukotića aretirali 39-letnega Črnogorca Milana Vujotića z vzdevkom Lavitese. Prav pod njegovim nadzorom naj bi slovensko celico klana vodila Domžalčan Klemen Kadivec (v združbi je imel vzdevka Sandman in Tom Ford) ter Črnogorec Filip Vrzić. Slovenska celica naj bi kupila dobre pol tone kokaina, dve toni konoplje, 30 litrov amfetaminske baze in druge droge, jih prepeljala v Slovenijo in prodajala naprej.