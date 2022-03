Bančnikom je sodil »okuženi« senat

V nadaljevanju preberite:

Nekdanji vodilni slovenske podružnice banke Hypo, ki jih je ljubljansko okrožno sodišče pred dvema letoma spoznalo za krive kaznivih dejanj zlorabe položaja in pranja denarja, bodo ponovno sedli na zatožno klop.

Višje sodišče je namreč ugotovilo bistvene kršitve določb kazenskega postopka, zaradi katerih je obsodilno sodbo razveljavilo in vrnilo v nov postopek pred popolnoma spremenjeni senat. Obdolžencem je namreč sodil »okuženi« senat, ki bi se moral izločiti, poleg tega je sodbo oprl na dokaz, na katerega je ne bi smel.

Primer banke Hypo Alpe Adria, eden prvih primerov, ki je na zatožno klop postavil nekdanje vodilne bančnike, je januarja 2020 po dobrih štirih letih sojenja in več kot 150 opravljenih narokih dobil prvostopenjski epilog.

Okrožno sodišče je Andreja Oblaka, nekdanjega direktorja družbe Hypo Alpe Adria Consultance, nekdanjega predsednika uprave banke Hypo Alpe Adria Antona Romiha, nekdanjega generalnega direktorja Hypo Leasinga Andreja Potočnika in nekdanjega direktorja banke Božidarja Špana spoznalo za krive ter jim prisodilo skupaj 26 let in pol zapora (posamično med šest in osem let), naložilo plačilo skupaj 142.000 evrov denarne kazni (po 35.000 oziroma 37.000 evrov).