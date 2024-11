Bolnišnici očita nestrokovno zdravljenje

V nadaljevanju preberite:

Od SB Franca Derganca terja 132.096 evrov odškodnine za nepremoženjsko škodo in izgubo zaradi izpadlega dohodka. Tožena bolnišnica po drugi strani trdi, da je bil celoten operativni postopek pravilen in zlom ustrezno tretiran. Očitke o neustreznem materialu ploščice zavračajo in trdijo, da mu je bila vstavljena ploščica enega vodilih svetovnih proizvajalcev osteosintetskega materiala, ki jih uporablja večina slovenskih bolnišnic, če že ne vse.

Vzrok za nadaljnje posege je, navajajo, v tem, da se zlom ni zaraščal zaradi bioloških dejavnikov (psevdoartroze in avitalnih kosti), kot so ugotovili ob prvi reoperaciji. Pričakovan čas za zdravljenje tovrstnih zlomov je namreč šest mesecev, titanijeva rekonstrukcijska ploščica, ki so mu jo vgradili, pa je zdržala celo osem. Ker se zlomljena kost ni zacelila v pričakovanem času in ni prevzela svoje funkcije, je to vplivalo na vgrajeni material. Poleg tega da je bolnik kljub nasvetu, naj obremenjuje nogo le do bolečin z uporabo bergel, samovoljno, že konec leta 2021, začel hoditi brez njih, kar da je prav tako vplivalo na potek zdravljenja, zaraščanje kosti in stanje vgrajenega materiala.