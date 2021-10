Brez nepravilnosti pri energetski obnovi bolnišnice

Na murskosoboškem sodišču se je po razveljavitvi obsodilne sodbe na višjem sodišču v ponovljenem postopku znova zagovarjal pred nedavnim upokojeni direktor murskosoboške bolnišnice Bojan Korošec zaradi domnevnega oškodovanja Evropske unije.V nasprotju s prvim sojenjem, ko je bil obsojen na pogojno zaporno kazen, so ga tokrat oprostili vseh očitkov.Decembra 2018 je zaradi domnevnih nepravilnosti v primeru energetske obnove Splošne bolnišnice Murska Sobota sodnik Stanislav Žižek obsodil takrat aktivnega direktorja bolnišnice Korošca ter Ivana Hercoga in Draga Štrafelo, ki sta bila nadzornika omenjene energetske obnove. Korošcu je pred skoraj tremi leti izrekel zaporno kazen pet mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let, Hercogu in Štrafeli pa štiri mesece zapora s preizkusno dobo dveh let.Po pritožbi zagovornikov obtoženih je senat višjega sodišča v Mariboru novembra 2019 sodbo razveljavil in primer vrnil v ponovno odločanje na prvostopenjsko sodišče v Murski Soboti. In sodnik Žižek je tokrat izrekel oprostilno sodbo. Ta sicer še ni pravnomočna, saj ni znano, ali se bo tožilstvo pritožilo.Spomnimo, da je bil v obtožnem predlogu Korošec obtožen storitve kaznivega dejanja goljufije na škodo Evropske unije, Hercog in Štrafela pa pomoči pri tem dejanju. Zgodba sega v leto 2010, ko je murskosoboška bolnišnica dobila odobrenih dobrih 4,8 milijona evrov nepovratnih sredstev iz evropskega in slovenskega proračuna za sofinanciranje energetske sanacije javnih stavb. Korošec, Hercog in Štrafela so bili decembra 2018 obsojeni, ker naj bi kot odgovorne osebe dovolili, da se je v kotlovnico bolnišnice vgradilo pet turbin za kogeneracijo – sočasno pretvarjanje zemeljskega plina v električno in toplotno energijo – brez kompresorjev, v zahtevkih za poplačilo iz nepovratnih sredstev pa je bilo prikazano, kakor da so vgrajene dražje turbine s kompresorji, kar je bilo naposled tudi plačano. Razlika je znašala 14.000 evrov.Cenejše turbine brez kompresorjev so izvajalci vgradili, ker jim je vmes uspelo povečati pretok plina, kompresorji pa tako niso bili več potrebni, so obtoženi pojasnjevali na sodišču. Posel za izvedbo energetske obnove bolnišnice je dobilo murskosoboško podjetje Blisk, med obtoženimi, da je med obnovo domnevno ravnal nezakonito, je bil tudi Boris Goldinskij, nekoč prvi človek družbe Blisk, ki pa ga je Žižek že decembra 2018 oprostil, ker v sodnem spisu ni bilo dovolj dokazov za njegovo obsodbo.