Brezposlenemu borcu za konopljo zasegli 10.000 evrov

Petnajstega oktobra lani so policisti in kriminalisti pri Bitencu opravili dve hišni preiskavi; eno na njegovem domu v Ljubljani, drugo pri zidanici na Dolenjskem. V neposredni bližini tega objekta so odkrili rastlinjak z 19 rastlinami konoplje, v zidanici pa so našli in zasegli posušene rastlinske delce konoplje in pripomočke za gojenje, prav tako 19 rastlin so zasegli tudi na njegovem domu v prestolnici. »Tudi v stanovanju v središču Ljubljane so pri osumljencu odkrili tri prirejene prostore za gojenje konoplje z vso pripadajočo opremo ter pripomočke za gojenje in predelavo v derivate konoplje. Zasegli so 477 injekcijskih brizg, v katerih je bilo skupaj 1931 ml konopljine smole, konopljin jantar ali hašiševo olje. Osumljencu, ki je sicer brez redne zaposlitve, so zasegli tudi 10.000 evrov gotovine,« so ob odkritju laboratorijev zapisali na policijski upravi Novo mesto.