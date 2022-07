Čaka na ugodno letalsko vozovnico

V nadaljevanju preberite:

Med obtoženimi sta se znašla še Miha Likar, tudi direktor Alvite plus, in Peter Kodermac. Ta naj bi Jurkovičevi dajal nasvete in navodila, kako naj stori kaznivo dejanje. V celotni zgodbi sta se znašla še Anton Kovačič in družba Propos. Kovačič, sicer zakoniti zastopnik Proposa, je obtožen poskusa kaznivega dejanja overitve lažne vsebine. Tožilstvo sicer meni, da je Jurkovičeva storila kaznivo dejanje oškodovanja upnikov, Raišp Drašlerjeva, Likar in Kodermac pa so obtoženi pomoči pri tem kaznivem dejanju.

Jurkovičeva bi se o krivdi morala izreči že ta torek, a je na sodišče ni bilo s pojasnilom, da potrebuje dlje časa za prihod v Slovenijo. Na ta način bi si namreč lažje zagotovila cenovno ugodno letalsko vozovnico za vrnitev iz ZDA v domovino. Na sodišču pa je bil Kovačič, ki se o krivdi še ni izrekel, saj je sodnici sporočil, da ima težave z očmi. Zato si bo raje poiskal odvetnika, ki mu bo natančno razložil, kako ravnati v nadaljevanju postopka.