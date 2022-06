Čebele na Škofjeloškem usodne za eno osebo

Dopoldne ob 9.25 so v bližini naselja Sopotnica na območju občine Škofja Loka čebele popikale dve osebi, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje. Za eno od njiju so bile čebele žal usodne.

Kot so zapisali, so jima gasilci PGD Bukovica nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP Škofja Loka. Reševalci so eno osebo oskrbeli na kraju, drugo pa je helikopter Slovenske vojske skupaj z dežurno ekipo HNMP na Brniku prepeljal v nadaljnjo oskrbo v UKC Ljubljana. Žal je ta oseba med letom preminula.

Kot na spletni strani navaja Dnevnik, naj bi čebelarja v soboto pripeljala panje čebel, danes dopoldne pa sta jih nameravala ustrezno namestiti in razvrstiti. Pri tem naj bi se del panjev podrl, razdražene čebele pa so nato napadle oba prisotna. Mlajši je pred čebelami zbežal v gozd, starejši pa se je umaknil proti avtomobilu. Po nekaterih informacijah naj bi nameraval čebele umiriti z dimljenjem, vendar ni bil dovolj hiter. Ko se je mlajši moški vrnil iz gozda, naj bi drugega že našel močno popikanega na tleh, še piše Dnevnik.