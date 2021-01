Cestni divjaki so spet izzivali srečo

Policisti so na radar ujeli cestnega divjaka, ki je v Mariboru vozil kar 127 kilometrov na uro. S prehitrima voznikoma pa so imeli opravka tudi policisti na območju policijske uprave Celje.Mariborski prometni policisti so tako v petek nekaj minut čez poldne z dopplerjevim radarjem na Ptujski cesti v neposredni bližini stavbe postaje prometne policije izmerili hitrost voznika avtomobila bmw, ki je dovoljenih 70 na uro torej prekoračil za kar 57 kilometrov na uro in si prislužil globo tisoč evrov in devet kazenskih točk.Istega dne so celjski policisti na avtocesti ustavili 20-letnega romunskega voznika osebnega vozila, ki je pri omejitvi hitrosti sto kilometrov na uro vozil 172 na uro. »V postopku mu je sodnica izrekla 1200 evrov globe in stransko sankcijo devet kazenskih točk,« pojasnjujejo na PU Celje. V soboto popoldne pa so na Bežigrajski cesti v Celju ujeli 24-letnika, ki je pri dovoljeni hitrosti 50 kilometrov na uro vozil 111 na uro. Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje. Za tak prekršek je namreč predpisana globa v višini 1200 evrov in 18 kazenskih točk.»Neprilagojena hitrost je na slovenskih cestah med glavnimi dejavniki prometnih nesreč, še zlasti tistih z najhujšimi posledicami. Z doslednejšim spoštovanjem omejitev hitrosti in ustrezno prilagoditvijo vožnje razmeram na cesti bi lahko obvarovali marsikatero življenje, saj stopnja poškodb narašča sorazmerno s hitrostjo,« opozarjajo policisti, in še, da se v teh dneh v šolske klopi vračajo najmlajši osnovnošolci, za katere je pričakovati, da bodo pri ponovnih snidenjih s sošolci in prijatelji razigrani in v prometu manj pozorni.