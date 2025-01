Dijak v napadu z nožem na srednji šoli na Slovaškem ubil najmanj dve osebi

Dijak je danes v napadu z nožem na srednji šoli v kraju Spišska Stara Ves na Slovaškem ubil najmanj dve osebi, še najmanj eno pa huje poškodoval. Policija je domnevnega napadalca že pridržala, poroča slovaška tiskovna agencija Tasr.

18-letni dijak, ki je osumljen storitve hudega kaznivega dejanja, je bil pridržan kmalu po incidentu, je po navedbah francoske tiskovne agencija AFP sporočila policija. Dodala je, da je po doslej razpoložljivih informacijah dijak napadel učiteljico in dva sošolca.

Slovaški predsednik Peter Pellegrini in premier Robert Fico sta napad na šoli označila za tragedijo. Pellegrini je prav tako opozoril, da nobenega problema ni mogoče rešiti z nožem ali drugim orožjem. »Vsak bi moral po svojih močeh prispevati k temu, da ozračje in raven medosebnih odnosov ne bi ustvarjala prostora za nasilna dejanja,« je dodal in izrazil sožalje družinam žrtev.

Tudi notranji minister Matuš Šutaj Eštok je obsodil napad in izrazil sožalje družinam žrtev. Dodal je, da odhaja na kraj incidenta. Minister za izobraževanje Tomaš Drucker pa je dejal, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bi ugotovil vzroke za napad, ustrezno ukrepal in izvedel ukrepe za zaščito otrok in učiteljev v prihodnosti.