Družino so zaradi nasilja že poznali

V Kamniku je v nedeljskem dopoldnevu 35-letni G. I. prišel do stanovanja partnerke, s katero sta bila v ločitvenem postopku. V prepiru jo je zabodel z nožem, 34-letnica pa je zaradi poškodb na kraju umrla. Po dejanju je osumljenec, državljan Bosne in Hercegovine, peš pobegnil s prizorišča, a so ga policisti kmalu prijeli. Včeraj je policija razkrila tudi morebiten motiv: »Osumljenega je policija že obravnavala za kaznivo dejanje z elementi nasilja, motiv včerajšnjega kaznivega dejanja pa izhaja iz družinskih sporov,« je zapisala Aleksandra Golec, tiskovna predstavnica ljubljanske policijske uprave.