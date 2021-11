Duhovnik Anton Kmet odslovljen iz duhovniškega poklica

Iz Nadškofije Maribor so sporočili, da je bila duhovniku Antonu Kmetu z zunajsodno odločbo naložena kazen odslovitve iz kleriškega stanu. Ta je bila izrečena po zaključenem upravnem kazenskem postopku na cerkvenem sodišču, v katerem je bil spoznan za krivega spolne zlorabe mladoletne osebe.

Kot so zapisali, je bil Kmet iz duhovniškega poklica odslovljen konec junija, ukrep je v začetku oktobra potrdila Kongregacija za nauk vere v Vatikanu, duhovnik pa je bil 22. oktobra seznanjen o zaključku postopka. »S tem dnem so mu ugasnile vse pravice, ki izvirajo iz duhovniškega posvečenja,« je napisano na spletni strani nadškofije.

»Žrtev in vse, ki so bili vpleteni v upravni kazenski postopek, priporočamo v molitev, da se v Cerkvi ponovno vzpostavi pravičnost,« so dodali.

Po poročanju medijev je bil Kmet nazadnje župnik v Makolah in soupravitelj župnije Studenice. Obeh služb je bil razrešen predlanskim, ob sprožitvi preiskovalnega postopka na cerkvenem sodišču.

Generalni vikar mariborske nadškofije Janez Lesnika je takrat za Večer povedal, da gre za domnevna kazniva dejanja, ki naj bi se dogajala, ko je bil Kmet še kaplan v Ljutomeru, med letoma 1998 in 2001. Po neuradnih podatkih Slovenskih novic naj bi na izletu na Obali spolno nadlegoval mladoletnico. Leta 2019 naj bi se po prijavi z zadevo začeli ukvarjati tudi koprski kriminalisti. Ali je bil Kmet laiziciran ravno zaradi omenjenih dejanj, Lesnika danes za STA ni vedel povedati, saj je, kot je dejal, sam postopek tajen.

Po poročanju medijev je bil Kmet leta 2010 že obsojen na deset mesecev zapora zaradi otipavanja dveh deklic, kazen pa je tudi odsedel.

Odslovitev iz kleriškega stanu ali laizacija je najhujša cerkvena kazen, z njo pa duhovnik izgubi vse pravice in dolžnosti, ki jih ima kot duhovnik.