Europol: Na seznamu najbolj iskanih kriminalcev nov Slovenec, Jože Pirh

Evropski policijski urad Europol je danes na svoj seznam najbolj iskanih storilcev kaznivih dejanj v Evropski uniji, ki so na begu, dodal 24 oseb, med njimi tudi enega, ki ga išče slovenska policija. Ob tem so izpostavili, da gre za nevarne ljudi in naj k njim ne pristopajo, temveč informacije o njih posredujejo policiji.

Na seznam najbolj iskanih storilcev na begu je Europol dodal Jožeta Pirha (67), ki ga slovenska policija išče od leta 2018 zaradi poskusa uboja maja 2017.

Na seznamu sta že od prej tudi Poljak Daniel Panek (48), ki ga slovenska policija išče zaradi obtožbe posilstva, ter Janko Lavrič (61), ki ga iščejo zaradi obtožbe poslovne goljufije, piše na spletni strani Europola.

Generalna policijska uprava slovenske policije je v sporočilu za javnost izpostavila, da gre za začetek ponovne Europolove mednarodne kampanje, katere namen je najti storilce hujših kaznivih dejanj.

Kampanja Kri na njihovih rokah

Kampanja nosi naslov Kri na njihovih rokah, na spletni strani Europe's Most Wanted Fugitives pa je Europol objavil fotografije in podatke o 24 novih iskanih osebah, ki so obtoženi umora ali poskusa umora ter drugih hujših kaznivih dejanj.

Kot poudarjajo, je cilj kampanje ozavestiti ljudi, da se med nami skrivajo nevarne osebe, ki so iskane zaradi tako hudih kaznivih dejanj, kot je na primer umor, želijo pa tudi nagovoriti javnost, naj jih organom pregona s koristnimi informacijami pomagajo poiskati.

Zato so pozvali javnost k ogledu seznama na spletni strani www.eumostwanted.eu, če koga prepoznajo, pa na policiji odsvetujejo neposredno pristopanje, saj gre za nevarne osebe, temveč naj kontaktirajo pristojno enoto. To lahko storijo tako, da na omenjeni spletni strani kliknejo na profil osebe. Podatke o iskanih osebah lahko slovenski policiji posredujejo tudi na anonimni telefon policije 080 1200, pa tudi na elektronski naslov skupine za ciljno iskanje oseb: fast@policija.si.

Nekatere od oseb, ki jih trenutno išče slovenska policija, si je mogoče ogledati na spletni strani policije pod naslovom Iskane osebe, so dodali.