Gasilci še vedno gasijo na težko dostopnem terenu

Gasilci se od včerajšnjega popoldneva spopadajo s požarom na težko dostopnem območju na pobočju Cola nad Ajdovščino. Ogenj je najprej zajel deset hektarov, sprva je požar gasilo sto gasilcev s 25 vozili, pri gašenju je pomagal tudi helikopter Slovenske vojske.

Sinoči se je požar razširil na več kot 50 hektarov v smeri Ajdovščine, a hiše niso bile ogrožene.

Vodja intervencije in direktor Gasilsko-reševalnega centra Ajdovščin Blaž Mlečnik je za Radio Slovenija danes zjutraj dejal, da je na tem nedostopnem terenu požar še vedno aktiven in da je na poti tudi helikopter, ki bo pomagal pri gašenju na nedostopnem terenu. Pojasnil je, da je bilo ponoči na terenu nekaj več kot 50 gasilcev, ki so gasili okoli 50 hektarov površine. Gašenje na terenu je za gasilce fizično naporno, je povedal Mlečnik, saj je teren nedostopen, temperature so nizke, gašenje pa otežuje veter. Vzrok požara še ni znan.

Uprava za zaščito in reševanje je s 14. marcem po vsej državi razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Tako je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ter drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano, prav tako tudi izvajanje drugih aktivnosti, ki predstavljajo požarno nevarnost.