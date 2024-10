Med usposabljanjem v skalni grapi poškodovani trije policisti

Danes opoldne se je v skalni grapi grebena Na možeh nad Zelenico med usposabljanjem policistov gorske policijske enote zaradi odloma velike skale zgodila gorska nesreča, je prvi poročal portal Večera.

Pot označujejo za zelo zahtevno. Sprva so navajali, da so se poškodovali trije policisti, dva huje in eden lažje.

S Policije so sicer nekaj po 17. uri sporočili, da ni šlo za hujše poškodbe. »Po zdravniški oskrbi bodo policisti odpuščeni v domačo oskrbo,« so zapisali. Izjavo za javost o tem bo sicer v kratkem podal generalni direktor policije Senad Jušić.

Po nesreči so bili sicer aktivirani avstrijski in slovenski reševalci ter več posadk helikopterjev, ki so izvedle reševanje. Avstrijski helikopter je opravil dva dviga za težje poškodovana policista in ju odložil pri Domu na Zelenici, slovenski policijski helikopter pa enega.