Izsiljevalec in nasilnež zdaj v težavah še zaradi gojenja konoplje

V nadaljevanju preberite:

Naravnost filmska zgodba se je začela, ko je ugledni gorenjski podjetnik 21. novembra 2019 za brisalci svojega avtomobila zagledal zataknjeno mapo, s katero se je začela njegova več mesecev trajajoča mora. V mapi so bili namreč mobilni telefon in dva lista. Na enem je bilo natisnjenih več barvnih fotografij njegovega spolnega odnosa z brhko damo, na drugem pa je neznanec zapisal, da je telefon namenjen njuni nadaljnji komunikaciji, in mu kar takoj zapretil, da bo njegovi hčeri, materi, ženski s posnetka, poslovnim partnerjem, zaposlenim v njegovem podjetju in celo vodjem političnih strank poslal fotografije. Podjetnik je prepoznal, da so to fotografije, ki jih je imel shranjene na prenosnem disku, tega pa so mu neznanci nekaj mesecev prej ukradli med vlomom v hišo. Začelo se je izsiljevanje, storilec je za vračilo diska na razne načine od Gorenjca najprej zahteval 535.000 evrov, nato 200 tisočakov in naposled štiri kilograme zlata.