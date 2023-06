Sodišče razsodilo: Kristijan Kamenik ni kriv štirikratnega umora

Zgodba enega najbolj brutalnih dogodkov v zgodovini samostojne Slovenije bo danes dobila tretji nepravnomočni konec. Po 26 letih od štirikratnega umora v Tekačevem bo že v tretjem sojenju Kristijanu Kameniku ob 14. uri izrečena sodba.

Kristijan Kamenik je bil za štirikratni umor najprej obsojen, v ponovljenem sojenju je bil oproščen, nato pa so njegovi izleti po tujih zaporih zaradi pečanja s prepovedano drogo zadevo Tekačevo malce zavrli. Od leta 2015 do 2022 je sodišče iz spisa izločilo vrsto dokazov, ker so bili pridobljeni nezakonito oziroma s premalo obrazloženo odredbo za hišno preiskavo. Med drugim tudi najbolj obremenilne športne copate, ki naj bi jih nosil storilec.

Tretje sojenje se je začelo novembra lani in Kamenikova zagovornica Maksimilijana Kincl Mlakar je že pred začetkom predlagala, da bi tožilstvo obtožnico preprosto umaknilo, ker v njej ni ostalo več ničesar, kar bi kazalo na utemeljen sum, da je štirikratni umor storil Kristijan Kamenik.

Tožilstvo je vztrajalo, med drugim so še enkrat pregledali in analizirali redke dokaze, ki so v spisu ostali. Tehnologija preverjanja sledi DNK je namreč precej napredovala v dobrega četrt stoletja, prav zato so odkrili enega od domnevnih sostorilcev. Proti temu osumljencu, sicer hrvaškemu državljanu, je tožilstvo novembra lani vložilo zahtevo za preiskavo. A tudi nove analize niso pokazale ničesar novega oziroma za Kamenika obremenjujočega.

Okrožni državni tožilec Gorazd Kacijančič je v dopoldanski zaključni besedi vseeno spomnil na izločene dokaze: »Obuvalo s kockastim vzorcem je nosila oseba, ki je ustrelila druge osebe. Sodišče je po 20 letih izločilo obuvalo, ker je bilo odvzeto nezakonito.« Dodal je, da so v preiskavi ugotovili, da je bilo streljano z dušilcem, zaradi katerega so morali biti uporabljeni tudi laserski merki. »Tudi te je sodišče izločilo,« je dejal tožilec.

Okrožni državni tožilec Gorazd Kacijančič zahteva najvišjo možno kazen, kot jo je takrat dopuščal kazenski zakonik, to je 20 let zapora. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Tožilec je dejal, da je imel usodnega dne Kamenik živahno komunikacijo po mobilnem telefonu, razen v času umorov: »Takrat je bil telefon nem. Pri Poharčevih namreč ni bilo signala GSM.« Ključni del, na katerega se je tožilec naslonil, pa je bilo pričanje Jožeta Kobaleta, danes Leskovarja. Kot je povzel tožilec, je priča povedala, da ga je Kamenik spraševal glede zlata: »Da gre za dve starejši osebi v bližini Rogaške Slatine, da bo potrebno vezanje in da bo treba spustiti tudi kakšen šus.«

Kot je še povzel tožilec, naj bi se priča ponovno srečala s Kamenikom: »Ta mu je rekel, da so zrihtali in da je bilo bolj vroče, kot je mislil. Da so dobili več kot 100.000 evrov in več kot kilogram zlata.« Jožeta Kobaleta, ki se danes piše Leskovar, so hoteli tudi zaslišati v živo, a je sodni izvedenec ugotovil, da pričanja ni sposoben.

Kristijan Kamenik ves čas vztraja, da je nedolžen. Njegova zagovornica Maksimilijana Kincl Mlakar pa je že v začetku tretjega sojenja predlagala, da bi tožilstvo obtožnico preprosto umaknilo, ker v njej ni ostalo več ničesar, kar bi Kamenika bremenilo štirikratnega umora v Tekačevem. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Tožilec je sklenil, da je šlo za brezkompromisen, krut in premišljen štirikratni umor. Vsi so bili ustreljeni v glavo, 73-letni Štefan Poharc najprej v stegno, potem je moral odpreti še sef, na poti do tja pa prestopiti svojo mrtvo ženo, 75-letno Frančiško Poharc. Ubiti sta bili tudi 36-letna Helena Krošlin in njena 17-letna hči Viktorija. Tožilec je vsak umor zahteval 15 let zapora, skupno 20 let zapora, kolikor je največ, kot je dopuščal kazenski zakonik pred 26 leti.

Kamenikova zagovornica Maksimilijana Kincl Mlakar pa je ponovila, kar je ponavljala od začetka tega tretjega sojenja: »Edina možna sodba je oprostilna.« Poudarila je, da je obramba že novembra povedala, da v obtožnici ni utemeljenega suma, da je to dejanje storil Kristijan Kamenik. Nobena od prič ni vedela ničesar o dejanju, večinoma je šlo za govorice z ulice, da je šlo za neverodostojne izjave.

Kincl Mlakarjeva je poudarila, da še enkrat pregledani predmeti niso pokazali prav nobenih sledi Kristijana Kamenika. Našli so sicer DNK moškega, a ta moški ni Kristijan Kamenik.

Glede priče, ki jo je v zaključni besedi največkrat omenil tožilec, pa je bila Kamenikova odvetnica jasna: »Okrožni državni tožilec se v veliki meri sklicuje na izjavo Jožeta Kobaleta, ki jo je dal policistom. Gre za uradni zaznamek, na katerem sodba ne more temeljiti. Kobale je namreč pričanje pogojeval z odpravo pripora, v katerem se je nahajal, in je to tudi dosegel. Dejstvo tudi je, da se v spisu nahaja tudi izpovedba pred preiskovalno sodnico, ko je povedal, da ne ve ničesar o umorih v Tekačevem in ničesar o uradnem zaznamku. Torej to nima nobene vrednosti.«

Kincl Mlakarjeva je sklenila, da je čas, da se postopek po 26 letih zaključi: »V spisu ni nobenih dokazov, ki bi imeli dokazni standard za uvedbo preiskave ali da bi se proti nekomu vložila obtožnica, kaj šele za sodbo. Ni nobenih dokazov, da je to storil Kristijan Kamenik.«