Kamera je pred umorom posnela kupca lopat

Predlani, na dan, ko so v Ankaranu ugrabili 35-letnega Ljubljančana Danijela Božića, je neznani voznik najetega passata z ljubljanskimi registrskimi oznakami vstopil v trgovino Merkur v Naklem in ob dveh popoldne kupil dve lopati in kramp, je bilo slišati na današnjem sojenju za ugrabitev. Isto vozilo je bilo na dan ugrabitve v Ankaranu, Božića pa so kasneje našli umorjenega in zakopanega.