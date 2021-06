Kanglerju »mizerna odškodnina« za primer Ježovita

V nadaljevanju preberite:

»Nisem zadovoljen z višino odškodnine. Pritožil se bom,« je za Delo povedal Franc Kangler, ko smo ga prosili za komentar sodbe ljubljanskega okrožnega sodišča. Nekdanji mariborski župan in zdajšnji državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve je namreč od države terjal 661.000 evrov poplačila za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ker je, kot je zatrdil, žrtev političnega pregona in so bili postopki, v katerih se je znašel, zrežirani, pri čemer da so mu bile kršene številne pravice. Sodišče mu je po naših podatkih prisodilo delček zahtevanega, in sicer 50.000 evrov, zahtevek za preostalih 611 tisočakov pa je zavrnilo.