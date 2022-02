Pohodnika pod Prisojnikom našla truplo, ponesrečenemu zdrsnilo

V soboto popoldne sta pohodnika med vračanjem z 2547 metrov visokega Prisojnika v občini Bovec naletela na moškega, ki ni kazal znakov življenja. Našla sta ga na približno 2060 metrih nadmorske višine; trupla za zdaj še niso identificirali. Regijski center za obveščanje Nova Gorica je novogoriške policiste o moškem brez znakov življenja obvestil ob 14.21.

Policisti gorske policijske enote Policijske uprave Nova Gorica in člani Gorske reševalne službe Bovec so takoj posredovali in s pomočjo policijskega helikopterja ter dežurno ekipo na krovu zračnega plovila truplo preminulega pohodnika prepeljali v Trento, kjer ga je prevzela komunalna služba.

Z ogledom kraja najdbe trupla so ugotovili, da je ponesrečenemu najverjetneje zdrsnilo z grebenske poti na Prisojnik, pri čemer je približno 500 metrov drsel po strmem, zasneženem in poledenelem pobočju in se nato ustavil nekaj metrov nad planinsko potjo, ki vodi v smeri prelaza Vršič. Moški je umrl na kraju zaradi hudih telesnih poškodb.

Policija je o najdbi trupla obvestila preiskovalno sodnico okrožnega sodišča in novogoriško okrožno državno tožilstvo. Preiskovalna sodnica je odredila sodno obdukcijo, da bi ugotovili natančen vzrok smrti. Prav tako bo pri tem ugotovljena in dokončno potrjena identiteta pokojnega.

Aktivnosti in ogled kraja tragične nesreče so potekali še ves dan včeraj. Policisti gorske policijske enote PU Nova Gorica in člani gorskoreševalne službe Bovec so s policijskim helikopterjem pregledali južno pobočje Prisojnika, od grebenske poti do izteka snežišča, na nadmorski višini okoli 1700 metrov. Glede na sedanje ugotovitve so policisti tujo krivdo izključili oziroma ni bilo ugotovljenih sumljivih okoliščin.

Policisti nadaljujejo aktivnosti, da bi ugotovili vse okoliščine v zvezi z najdbo neidentificiranega trupla, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.