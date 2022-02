Kritika ostra, a še v mejah dovoljenega

V nadaljevanju preberite:

Da je bila njegova kritika ostra in da je včasih res uporabljal neprimerne izraze, je menila ljubljanska okrožna sodnica Ana Testen, ki je zaradi domnevne razžalitve sodila kardiologu Blažu Mrevljetu. A je bil njegov zapis, ki se je nanašal na zasebnega tožilca Darka Zormana, vendarle kritika še v mejah sprejemljivega. Obtoženega je oprostila razžalitve, Zorman pa je napovedal pritožbo.

Blaž Mrevlje se je na zatožni klopi znašel zaradi zapisa Portret Darka Zormana: anomalija, ki se ne bi smela več ponoviti, ki je bil 18. novembra 2015 objavljen na spletnem portalu Portal plus. Za Zormana je zapisal, da je zdravnik, ki je bil zaposlen na oddelku za kardiologijo v UKC Ljubljana, kjer je vodil elitno enoto Kateterski laboratorij, čeprav za to ni imel osnovnih akademskih pogojev, in sicer doktorata znanosti.

Zasebnega tožnika je zmotil zapis, da je luzer, da ga tudi google ne najde, pa da je »anomalija slovenskega zdravstva, pravzaprav spakedralo in izum slovenske tranzicijske zgodbe,« da je del »zdravniško-dobaviteljske mafije.« Med drugim je še zapisal, da je srčika njegovega problema doživljenjska zafrustriranost, pa tudi, da je bil oče afere z žilnimi opornicami.