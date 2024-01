Ljubljančana, ki je zakrivil smrt kolesarke, iščejo s tiralico

V nadaljevanju preberite:

Leta 2017 je bil na ljubljanskem okrožnem sodišču zaradi velike tatvine obsojen na šest mesecev zapora. Sodišče je bilo do njega milostno in mu je sporočilo, da ne bo šel za zapahe, če v roku dveh let opravi 360 ur dela v splošno korist – en dan zapora so mu nadomestili z dvema urama dela. Potem pa se je zgodila prometna nesreča.

Grozila mu je stroga kazen, saj je tožilstvo trdilo, da je 20. marca 2017 ob 22.46 s predrzno in objestno vožnjo zakrivil smrt 20-letne kolesarke. V križišču z Bravničarjevo in Korenčanovo ulico naj bi pri rdeči luči zapeljal skozi križišče, njegova hitrost pa naj bi bila vsaj 120 kilometrov na uro (dovoljenih je do 70). Kolesarka naj bi križišče prečkala pri zeleni luči, trčenje audija pa je bilo na zebri tako silovito, da je dekle vrglo 63 metrov stran, obležala je mrtva.