Luknja, ki jo je naredila narasla reka, pogoltnila očeta in sina

Poplave v severni Italiji, ki so jo v zadnjih dneh prizadela huda neurja, so zahtevale novi žrtvi. V Vinzenzi sta umrla 65-letnik in njegov 34-letni sin, potem ko je njun avto odnesla narasla voda. Kot poroča Ansa, sta se sinoči kljub izjemno slabemu vremenu na pot odpravila, da bi kot prostovoljca priskočila na pomoč pri reševanju.

Gasilci so pogrešana iskali tudi s pomočjo dronov, najprej so našli očeta, nato še sina. Oba je dobesedno pogoltnila ogromna luknja, ki je med poplavljanjem reke Agno nastala na cesti v kraju Valdagno, poroča Ansa.

Močni nalivi in poplave so od srede prizadeli predvsem dežele Piemont, Ligurijo, Lombardijo in Furlanijo - Julijsko krajino, v Toscani so še vedno izolirane posamezne vasi.

V Piemontu so zaradi zemeljskih plazov zaprli več cest in železniških prog, oblasti so razglasile izredne razmere. V bližini Torina so včeraj našli truplo 92-letnega moškega, ki je utonil, potem ko je hišo zajela poplavna voda.

Močno deževje in na nekaterih območjih tudi sneženje sta povzročila težave tudi v Dolini Aoste na meji s Francijo, kjer je bilo danes brez elektrike 6400 ljudi, še navaja Ansa.

Po besedah direktorja elektroenergetskega podjetja v Dolini Aoste Giorgia Pessiona je najbolj kritično v kraju Cogne, medtem ko so v nekaterih drugih krajih oskrbo že obnovili.