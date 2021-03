Mafijca na begu izdala ljubezen do kuhanja in tetovaž

FOTO: Shutterstock

Italijanski policisti so včeraj na milanskem letališču Malpensa nestrpno pričakovali, pripadnika ‘Ndranghete, ki je bil zaradi obtožb, ki so se nanašale na prepovedane droge – na tihotapljenje kokaina iz Italije na Nizozemsko –, že od leta 2014 na begu.S pomočjo Interpola, konkretno programa I – CAN (v izvirniku Interpol cooperation against ‘Ndrangheta), so ga odkrili v Dominikanski republiki, ključni indic, ki je pripeljal do njegovega neprostovoljnega povratka v Italijo, pa je bila objava njegovih kuharskih sposobnosti na youtubu.Kot piše Il Messaggero, so 53-letnega Biarta v mestu Boca Chica v Dominikanski republiki aretirali 24. marca, in sicer zato, ker je z ženo na youtubu ustvaril kanal, namenjen italijanski kuhinji.Objavil je številne kuharske videe. Kamera moškega, ki je pripravljal jedi, ni nikoli posnela v obraz, a so ga lahko prepoznali zaradi njegove druge ljubezni, tiste do tetoviranja. Identificirali so ga na podlagi tatujev.To ga je privedlo do neprostovoljnega vkrcanja na letalo v Santo Domingu. Italijanski policisti so ga aretirali takoj, ko je stopil na italijanska tla.