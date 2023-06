Pred Policijsko upravo Celje je podrobnosti o dogodku pojasnil Aleš Slapnik, pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije, ki je potrdil, da je otrok umrl zaradi dolgotrajne izpostavljenosti vročini in da so v hišni preiskavi našli prepovedane substance. Mater in njenega partnerja bodo danes privedli k preiskovalnemu sodniku, kazensko ovadbo pa napovedujejo v nekaj urah.

Kot smo poročali že v torek, je v Sv. Lovrencu v občini Prebold nekaj pred 13. uro, ko so se temperature zunaj povzpele nad 30 stopinj Celzija, na domačem dvorišču v avtu ostal zaprt dveletni malček. Vozilo je bilo parkirano na soncu, otrok pa je neuradno umrl zaradi vročinskega udara, saj je bil menda v avtu celi dve uri.

»Še isto popoldne smo prostost odvzeli dvema osebama, osumljenima storitve kaznivega dejanja povzročitev smrti iz malomarnosti po 118. členu kazenskega zakonika,« je dejal Slapnik. Tako mati kot njen partner sta še v policijskem pridržanju in bosta v nadaljevanju privedena k preiskovalnemu sodniku. Včeraj so na njunem naslovu bivanja ter tudi na drugih lokacijah opravili hišne preiskave, nekatere nadaljujejo še danes. Pri doslej opravljenih hišnih preiskavah so našli in zasegli prepovedane droge. Slapnik je napovedal še kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog – po 186. členu kazenskega zakonika. »Prav tako bosta ovadena tudi zaradi suma storitve kaznivega dejanja zanemarjanje mladoletne osebe in za surovo ravnanje,« je še povedal.

Potrdil je tudi, da so oba v preteklosti že obravnavali. Enega od njiju zaradi več kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete ter tudi kaznivih dejanj z elementi nasilja. Drugo osebo so obravnavali zaradi suma storitve premoženjskega kaznivega dejanja.

Potek reševanja

Spomnimo, da je v torek kljub hitremu posredovanju mimoidočega, prvi pomoči, pomoči prostovoljnih gasilcev iz Prebolda in Sv. Lovrenca ter aktiviranju helikopterja Slovenske vojske iz Maribora otrok umrl na kraju dogodka. Ekipi nujne medicinske pomoči oziroma dveh reševalcev Splošne bolnišnice (SB) Celje ter ekipi Zdravstvenega doma Žalec, v kateri sta bila reševalec in zdravnik, sta se več kot eno uro trudila z oživljanjem, a malčku ni bilo več pomoči.

»Žalostno je, da neodgovornost staršev, torej odraslih ljudi, najbolj ogroža otroke. Starši, ki bi morali otroke zaščititi za vsako ceno, jim z neodgovornimi dejanji škodujejo. Tokrat na veliko žalost celo tragično. Streznimo se in začnimo svoja dejanja izvajati odraslo,« je ob tragičnem dogodku za STA izjavil preboldski župan Marko Repnik.