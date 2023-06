Policisti pridržali mamo in partnerja

Po tistem, ko so v Sv. Lovrencu v občini Prebold včeraj nekaj pred 13. uro v avtu, parkiranem na soncu na domačem dvorišču, našli dveletnega malčka, ki mu ni bilo več pomoči, je policija pridržala mamo in njenega partnerja. Preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti, je sinoči poročala TV Slovenija.

Kljub hitremu posredovanju mimoidočega, prvi pomoči in pomoči prostovoljnih gasilcev iz Prebolda in Sv. Lovrenca ter aktiviranju helikopterja Slovenske vojske iz Maribora je po poročanju uprave za zaščito in reševanje otrok umrl na kraju dogodka.

Malček je v hiši, kjer je stal avto, kot je v Odmevih objavila TV Slovenija, bival skupaj z materjo in njenim partnerjem. V avtu je bil zaprt vsaj dve uri. Včeraj zgodaj popoldne so se zunanje temperature dvignile nad 30 stopinj Celzija, v avtu pa naj bi presegle celo 40 stopinj, kar je bilo za dečka usodno. Reševalci so ga poskušali oživljati, a se je izkazalo, da je bil že dlje časa mrtev.

Kraj dogodka sta si ogledala tudi državni tožilec in preiskovalni sodnik, ki je odredil sodno obdukcijo – ta naj bi dala natančnejši odgovor, kaj je vzrok dečkove smrti.

Dva dni v pridržanju

Kot je še poročala TV Slovenija, preiskava poteka v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti, za kar je zagrožena kazen do pet let zapora. Dečkova mati in njen partner bosta pridržana 48 ur.

»Žalostno je, da neodgovornost staršev, torej odraslih ljudi, najbolj ogroža otroke. Starši, ki bi morali otroke zaščititi za vsako ceno, jim z neodgovornimi dejanji škodujejo. Tokrat na veliko žalost celo tragično. Streznimo se in začnimo svoja dejanja izvajati odraslo,« je za STA izjavil preboldski župan Marko Repnik.

Policisti znova opozarjajo, da v vročih poletnih dneh nikogar ne puščamo v zaprtih vozilih, tudi če vozilo zapustimo le za čisto kratek čas. Notranjost vozila se namreč ob visokih zunanjih temperaturah izredno hitro segreje in vsako zadrževanje v zaprtem vozilu je hitro lahko usodno.