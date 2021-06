Mamila so prodajali Slovencem in Italijanom

V priporu

Zasegli so tudi pištolo. FOTO: PU Nova Gorica

Stari znanci, obravnavani za kazniva dejanja, povezana s prepovedanimi drogami, kazniva dejanja z elementi nasilja in premoženjske kriminalitete, so se znašli med osumljenci, ki so jim policisti v teh dneh prekinili dobro utečen posel z drogo. Peterica je končala za zapahi.Tukajšnji kriminalisti so namreč razbili združbo, ki se je ukvarjala s prodajo prepovedane droge predvsem na območju Nove Gorice in posredno tudi v Italiji. Prejšnji torek, 25. maja, je okoli sto kriminalistov in policistov več policijskih uprav, tudi specialcev, pripadnikov posebnih enot in vodnikov psov za iskanje drog, izvedlo zaključno policijsko akcijo, je povedal Marino Pangos, vodja sektorja kriminalistične policije na PU Nova Gorica. »V zaključni akciji so opravili sedem hišnih preiskav v desetih stanovanjskih objektih, preiskavo treh osebnih vozil ter šest osebnih preiskav na območju novogoriške in ljubljanske policijske uprave. V skladu z zakonom o kazenskem postopku je bila petim osebam odvzeta prostost in odrejeno policijsko pridržanje,« smo izvedeli.Vseh pet pridržanih osumljencev (starih 28, 33, 34, 41 in 47 let), med njimi tudi državljan Črne gore, bivajoč na območju Italije, je trenutno v priporu. V tej kriminalistični preiskavi je bilo skupno ovadenih 18 osumljencev, starih od 26 do 62 let; trije izmed njih so z območja Ljubljane, eden je državljan Črne gore, 14 osumljenih pa je iz Nove Gorice in širše okolice. »V okviru te preiskave je bilo vseh 18 osumljencev ovadenih zaradi 71 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi,« sporočajo s PU Nova Gorica.Preiskavo so začeli potem, ko so v drugi polovici leta 2018 v sklopu preiskovanja preprodaje drog ter sodelovanja z italijanskimi varnostnimi organi postali pozorni na aktivno vlogo in povezanost določenih oseb na območju PU Nova Gorica. Kasneje so bili zoper njih odrejeni prikriti preiskovalni ukrepi, ki so prinesli dovolj dokazov. »V sklopu preiskovanja navedenih kaznivih dejanj so zasegli več kot kilogram kokaina, pet kilogramov suhe konoplje in manjšo količino heroina, nekaj rastlin konoplje, protipravno pridobljeno gotovino, pripomočke za prodajo prepovedanih drog, pištolo glock, več nabojev ter več drugih predmetov, ki so jih osumljeni uporabljali, so nastali ali bili pridobljeni s kaznivimi dejanji v povezavi s prepovedanimi drogami, kot denimo telefoni, nosilci podatkov, domnevno ponarejeni recepti,« pravijo policisti. Dodali so, da naj bi združba poleg zasežene droge preprodala še bistveno več kokaina, heroina in konoplje posameznim odjemalcem kot tudi nadaljnjim preprodajalcem ter končnim kupcem oziroma uporabnikom na območju Goriške in sosednje Italije. »Celotni predkazenski postopek je usmerjalo okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici,« so še pojasnili policisti.