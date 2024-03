Mati in trije otroci žrtve ognja

V požaru v stanovanju v italijanski Bologni so danes umrli ženska in njeni trije otroci, stari od dve do šest let. Vzrok požara policija še preiskuje, po prvih ugotovitvah pa bi ga lahko povzročil kratki stik na električni napravi.

32-letna ženska iz Romunije je umrla na poti v bolnišnico, kjer je podlegla poškodbam zaradi hudih opeklin. Njeni otroci, dve deklici in deček, so umrli v stanovanju zaradi vdihavanja dima, je povedala policija.

Oče je bil takrat, ko se je zgodila tragedija, v službi, poročajo italijanski mediji.

Vzrok požara v stanovanju večnadstropne hiše na obrobju Bologne, kjer je družina živela, bi lahko bil kratki stik na električnem radiatorju. Policija že preiskuje vzrok požara.

Župan Bologne Matteo Lepore je dejal, da ga je dogodek močno pretresel.