Mati umorjenega s prstom pokazala na domnevne morilce

V nadaljevanju preberite:

Vzroki za umor Danijela Božića pred več kot petimi leti so za njegovo mater še danes velika uganka. »Zakaj ste mi ubili otroka, zakaj ste ga ubili, pustili bi ga živeti, saj vam je vse povedal, kar je vedel. Dani ni kradel robe, droge. On se s tem ni ukvarjal in ni vedel, da je bila ukradena,« je včeraj na sodišču sporočila Danijelovim domnevnim krvnikom Klemnu in Blažu Kadivcu, Drejcu Kovaču, Vladanu Kljajeviću in Bojanu Stanojeviću. Ter Semirju Hajdarpašiću, ki naj bi peterici pri vsem skupaj pomagal.

»Ne bi mi smeli ubiti otroka. Ubili ste vse nas in tudi svoje starše,« je dodala Djurdja Božić, ki so jo med pričanjem večkrat oblile solze. V spominu ji še danes ostaja 13. november 2019, ko se je vrnila domov z dela.

»Pred hišo sem parkirala avto, Dani je pometal cesto. Na pločniku sta stala Klemen Kadivec in Žarko Tešanović in se pogovarjala.« To, da se njen sin druži s Tešanovićem, ji ni bilo všeč. »Danijel je bil Žaretove oči, ker je Žare slep,« je pojasnila.