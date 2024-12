Zanika, da bi morilcem pomagal brisati sledi

V nadaljevanju preberite:

Še zadnji predobravnavni narok zoper obtožene v primeru umora Danijela Božića in poskusa umora Žarka Tešanovića je včeraj potekal na ljubljanskem okrožnem sodišču. »Ne priznam krivde,« je bil kratek Semir Hajdarpašić, obtožen pomoči pri obeh kaznivih dejanjih. Domnevnim morilcem naj bi pomagal tako, da jim je zagotovil avtomobila, s katerima naj bi v drugi polovici novembra 2019 izvršili umor in poskus umora, ter prikrival dejanske najemnike vozil in njuno gibanje.