Med delom umrl železniški delavec

V Podgradu pri Ljubljani je med delom na železniških tirih umrl železniški delavec, po tem ko je stopil na sosednji tir, po katerem je pripeljal potniški vlak in trčil vanj. Delavec je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, je poročala TV Slovenija.

Policisti so bili o delovni nesreči v Podgradu obveščeni nekaj pred 15. uro. Po do zdaj znanih podatkih je delavec umrl pri delu na stoječem vlaku na servisnem tiru, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Policisti ogled kraja nesreče še opravljajo, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.