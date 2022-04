Moški je umrl nasilne smrti v Kobjeglavi

Policiste Policijske uprave Koper so v soboto popoldne obvestili o najdbi trupla 57-letnega slovenskega državljana v okolici Štanjela. Našli so ga v stanovanjski hiši, po zbranih obvestilih pa naj bi, kot so sporočili s Policijske uprave Koper, umrl nasilne smrti.

Izjavo za javnost o preiskavi je danes podal vodja sektorja kriminalistične policije PU Koper Primož Ogrinc. Bil je redkobeseden. Kot je večkrat poudaril, zaradi intenzivnosti preiskave, ki še poteka, konkretnejših podatkov ne more posredovati, a je povedal, da se stanovanjska hiša, v kateri je bilo truplo, nahaja v Kobjeglavi na Krasu.

Po odkritju so si kraj ogledali policisti in kriminalisti, ki so po Ogrinčevih besedah ugotovili, da gre najverjetneje za nasilno smrt. Obvestili so tako preiskovalno sodnico kot državno tožilko, ki sta se ogleda udeležili. Ta sicer zahteva več dni. Potekal je tako v soboto kot nedeljo, določene aktivnosti tečejo še danes.

Več informacij o morebitnih sledeh, času in načinu smrti umorjenega ali o tem, ali ga je policija v preteklosti kdaj že obravnavala, Ogrinc zaradi intenzivnosti preiskave, ki poteka, ni posredoval, ponovil pa je vabilo vsem, ki bi karkoli vedeli o dogodku, da to sporočijo na interventno telefonsko številko policije 113 ali na anonimni telefon 080 1200.