Požar, ki se je pred dnevi razplamtel na območju občine Preddvor, so gasilci pogasili, a so še možna posamezna žarišča, skrita pod zemljo. Neprestano gašenje in dež sta generalno zalila območje požara, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj. Območje bodo gasilci še spremljali, zato tudi za prihodnje dni velja opozorilo, naj se ljudje zaradi varnosti izogibajo širšemu območju požara.

Med gašenjem požara, katerega vzrok še vedno preiskujejo, so se poškodovali trije gasilci. Na pomoč je slovenskim gasilcem prišla tudi posadka letala canadair CL-415 iz Hrvaške. Od začetka požara je ogenj zajel pobočje Potoške gore in hriba Baba, širil pa se je tudi proti planini Čemšenik, vendar je bil vmes ustavljen.

Kratko analizo vseh aktivnosti v boju s požarom v zadnjih treh dneh bodo predstavili na tiskovni konferenci ob 12. uri. Na njej bodo sodelovali predstavniki občine Preddvor in tamkajšnje civilne zaščite, policija, gasilci, nujna medicinska pomoč, predstavniki Slovenske vojske in predstavniki Gasilsko-reševalne službe Kranj.

Sedem prijav kurjenja v naravi

Gorenjski policisti so v sredo obravnavali osem prijav pojava ognja v naravi. V sedmih primerih so ga povzročili ljudje s kurjenjem, v enem pa je manjši požar nastal iz objektivnega razloga zaradi vožnje vlaka na Trati. Policisti so kurjenje obravnavali na Mlaki pri Kranju, na Šenturški gori, Polici pri Naklem, v Podreči, Cerkljah na Gorenjskem in Plavškem rovtu. Na Bledu so obravnavali dva tujca, ki sta v gozdu kampirala na črno in kurila ogenj.

V vseh primerih je šlo za manjši obseg ognja, vendar v času razglašene velike požarne ogroženosti. Zato so tovrstna dejanja prepovedana. Policisti vodijo prekrškovne postopke. Pozivajo k odgovornim dejanjem in večjemu zavedanju, kakšne posledice lahko povzroči že manjši požar, če uide izpod nadzora. Zadnji požar v Potočah po njihovih besedah jasno kaže, kako velike razsežnosti ima lahko ogenj v naravi.