Na avtocesti zunaj Celja prometna nesreča s smrtnim izidom

Včeraj okoli 17. 30 se je na avtocesti pri Celju zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena 43-letni romunski voznik tovornega vozila in 50-letni madžarski voznik tovornega vozila s priklopnikom.



43-letni romunski voznik tovornega vozila, ki je vozil od Lopate proti Ljubečni po desnem prometnem pasu, je silovito trčil v tovorno vozilo s priklopnikom, ki je stalo v koloni. Zaradi posledic silovitega trčenja je 43-letni romunski voznik na kraju nesreče umrl.



Zaradi ogleda kraja prometne nesreče in odstranjevanja posledic prometne nesreče je bila avtocesta do 21. ure v celoti zaprta, obvoz je potekal po vzporedni regionalni cesti.



To je letos že deveta smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje, tretja na avtocesti.



