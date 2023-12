Na območju Kočevja našli mrtvo 67-letnico, prostost odvzeli 40-letniku

V enem od stanovanj na območju Kočevja so v torek popoldne našli mrtvo 67-letnico. V povezavi s tem so policisti zaradi suma kaznivega dejanja zoper življenje in telo odvzeli prostost 40-letnemu moškemu, ki je bil s pokojno v sorodstvenem razmerju, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Vzrok in čas smrti ženske še nista potrjena ter bosta predmet nadaljnje kriminalistične in forenzične preiskave.

Kriminalisti na kraju opravljajo ogled, da zavarujejo dokaze, in zbirajo obvestila o vseh okoliščinah smrti. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.