V gorah v dveh dneh pet resnih nesreč, število helikopterskih reševanj raste

Poletna gorska sezona je tudi ta konec tedna ob lepem in vročem vremenu v gore privabila množice pohodnikov. Kljub opozorilom stroke na primerno psihofizično pripravljenost, na ustrezno opremo, na načrtovanje poti, v vročih dneh tudi na dovolj tekočine in pravočasni oziroma zgodnji odhod v gore, pa tudi tokrat konec tedna ni minil brez posredovanj in reševanj. Cilj reševalcev in drugih sicer je, da bi število nesreč naraščalo počasneje kot število obiskovalcev.

Ta konec tedna je imela Gorska reševalna zveza Slovenije na območju celotne Slovenije devet intervencij (štiri v soboto in pet v nedeljo), od tega so v šestih primerih za reševanje uporabili helikopter. Kot so za Delo pojasnili iz GRS, je v poletnih mesecih med konci tedna povprečno nekje po deset intervencij, ta konec tedna jih je bilo sicer bistveno več, in sicer okrog 20.

Kot so pojasnili, so tokrat med drugim posredovali v primeru išiasa, zdrsa in izpaha rame, dvakrat se je zgodila poškodba pri plezanju, posredovali so v primeru obnemoglih plezalcev, prav tako pri poškodbi na gorskem teku in zaplezanem planincu. Kot so pojasnili, je nekje 44 odstotkov intervencij na splošno povezanih s tujimi pohodniki.

Pomembna je ustrezna priprava na turo. FOTO: Kaja Ribežl

Število intervencij se povečuje, tudi število helikopterskih reševanj. Kot so pojasnili na GRS, »helikopter posreduje, če je ta možnost, sicer pa se izvede klasično reševanje. Planinci seveda najprej pokličejo 112, nato pa se aktivira pristojna ekipa in se odločijo, kako bodo reševali«. Statistika smrtnih nesreč ostaja v zadnjih letih bolj ali manj konstanta, večinoma gre za nekje 30 smrtnih žrtev na leto. Letos je bilo osem smrtnih žrtev in 13 smrtnih primerov zaradi drugih razlogov, skupaj 21.

Poleg ustrezne opreme je v gorah zelo pomembno spremljati vremenske razmere, saj se te lahko hitro spremenijo. Zato je zelo pomembno načrtovanje poti. Kot je v pogovoru za Delo povedal alpinist in alpinistični inštruktor Janez Toni (njegov portret v rubriki Carpe diem bo objavljen v sobotnem Delu), je zelo pomembno, da si planinec naredi časovnico: kar pomeni, da če do določene ure ne pride na cilj zaradi različnih razlogov (od slabše pripravljenosti, utrujenosti, možne napovedane spremembe), se je bolje obrniti.

Poleg tega je izjemno pomembno, da se planinci ne zanašajo le na mobilne aplikacije za načrtovanje poti. Kot poudarjajo na PZS, so, ko se to zgodi, težava predvsem tuji planinci. Ti večkrat ne dobijo vseh nujnih informacij o neki poti; tudi zato so letos na nekatere točke postavili dodatne opozorilne table. Na njih planinci najdejo ustrezne informacije o tem, koliko časa traja pot, koliko je višinskih metrov, kakšna je ustrezna oprema ... Ponekod v visokogorju je možno, da je kje tudi še sneg, zato se je treba o razmerah pravočasno pozanimati in imeti s seboj ustrezno opremo; dereze, cepin.

Poleti pa ni nezanemarljivo tudi to, da se s seboj v gore, sploh če se planinec odpravlja na turo, kjer ni planinskih koč (o njihovem delovanju naj se pozanima že prej, to lahko preveri na spletni strani PZS), vzame dovolj tekočine. Pa tudi dovolj hrane. Prav tako je pomembna ustrezna zaščita pred soncem: s sončnimi kremami, kapami ...

Lani manj intervencij 1. junija so začeli vsakodnevno dežurstvo gorskih reševalcev in ekipe helikopterja na Brniku, ki bo trajalo do septembra. Dežurna ekipa v sestavi: gorski reševalec letalec, gorski reševalec zdravnik, policist gorske enote in posadka helikopterja Slovenske vojske ali policije; je pripravljena na takojšen odhod. Že prvi konec tedna v juniju so imeli skupaj devet intervencij, so pojasnili na novinarski konferenci junija. Glavna vzroka sta, kot smo že omenili, nepopolna oprema in napačna presoja razmer, med tistimi, ki potrebujejo pomoč, je veliko tujcev. Lani je bilo sicer zaznati pozitivno spremembo, saj so po več kot desetletju naraščanja rekordnega števila intervencij gorski reševalci lani potrdili manj posredovanj kot leta 2023. Skupno jih je bilo 633, kar je 54 manj kot leto prej (687). Kot so poudarili, vse več pomagajo tujcem. Lani so v 44 odstotkih vseh reševanj posredovali pri tujcih, največkrat je šlo za turiste iz Nemčije, Češke, Nizozemske in Belgije.

Reševanje na Vršiču FOTO: Mirko Kunšič

Čez vikend so na Gorenjskem obravnavali štiri gorske nesreče. V soboto so se zgodile tri resne nesreče: Na Vršiču se je huje poškodovala plezalka, na Jezerskem planinec, na Gorenjskem pa jadralna padalka, v nedeljo pa dve.

Zdrs na Prisojniku

Pot na Prisojnik, Kopiščarjeva pot oz. ferata. FOTO: Beti Burger

Nesreča pri plezanju

Kot so sporočili iz PU Kranj, je bila dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika včeraj okoli 12. ure obveščena o gorski nesreči 46-letnega pohodnika iz Velike Britanije. Po podatkih, s katerimi razpolaga policija, je pohodnik z Vršiča odšel po Kopiščarjevi poti (ferata) na Prisojnik. Pod vrhom mu je na markirani peščeni planinski poti spodrsnilo in med padcem se je lahko telesno poškodoval. Pomoč na kraju mu je nudila posadka za reševanje v gorah, s helikopterjem so ga odpeljali v zdravstveno ustanovo.

Dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika je včeraj nekaj pred 15. uro posredovala še na območju Travnika nad Tamarjem. 30-letni plezalec je kot zadnji v navezi s še dvema plezalcema plezal Aschenbrennerjevo smer v severozahodnem pobočju Travnika. Kot so sporočili iz PU Kranj, se mu je odrtgala skala z oprimkom in mu padla na roko. Pri tem se je lažje telesno poškodoval. Pomoč na kraju mu je nudila posadka za reševanje v gorah in ga s helikopterjem letalske policijske enote prepeljala v zdravstveno ustanovo.

Kamen v čelado

Na območju Vršiča je v soboto v 30-letno hrvaško plezalko priletel kamen, zaradi česar je padla in se huje poškodovala. Po poročanju kranjske policijske uprave sta hrvaška plezalca v soboto dopoldne nameravala vstopiti v priljubljeno alpinistično smer Promenada v severni steni gore Nad Šitom glava. Tik pred vstopom v smer pa je iz stene nad njima priletel kamen in 30-letno plezalko zadel naravnost v čelado. Sila udarca je bila tako močna, da je nesrečnica padla nekaj metrov globoko na melišče pod steno.

Na kraj nesreče so nemudoma prihiteli člani ekipe za reševanje v gorah in ji nudili prvo pomoč. Zaradi hudih poškodb so jo s helikopterjem letalske policijske enote prepeljali v zdravstveno ustanovo. Kljub nesrečnemu dogodku so s policije sporočili, da sta bila oba plezalca primerno opremljena za zahtevno turo, kar je plezalki verjetno rešilo življenje.

Češka koča FOTO: Franc Ekar

Izgubil se je na Jezerskem

Skoraj sočasno je v soboto helikopter znova poletel, tokrat proti Jezerskemu. Na zavarovani plezalni poti (ferati), ki vodi do Češke koče, se je poškodoval 47-letni planinec. Po navedbah policije je med plezanjem zgrešil pot in zašel v težave. Ker se na strmem terenu ni mogel več varno premikati in varovati s samovarovalnim kompletom, je padel in obtičal. Klical je na pomoč, na klic pa so se odzvali jezerski gorski reševalci in ekipa za reševanje v gorah z Brnika. Kljub padcu jo je planinec odnesel z lažjimi poškodbami, a so ga vseeno s helikopterjem prepeljali na pregled v bolnišnico. Tudi on je bil za turo ustrezno opremljen.

Nesreča jadralne padalke

V soboto zvečer pa se je zgodila nesreča jadralne padalke na Gorenjskem. Jeseniški policisti so bili zvečer obveščeni o nesreči 22-letne jadralne padalke, ki je vzletela z Zabreške planine. Med pristajalnim manevrom na travniku med naseljema Zabreznica in Vrba je spregledala žice daljnovoda. Trk je bil neizogiben in z višine približno štirih metrov je prehitro in nenadzorovano pristala na tleh. Padalka jo je odnesla le z lažjimi poškodbami.