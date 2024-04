Vzpon na Triglav usoden za dva planinca

Na območju Triglava so danes našli mrtvi osebi, so za Delo potrdili na Policijski upravi Kranj. Policisti so danes nadaljevali včeraj začeto iskalno akcijo za tujima gornikoma, ki sta se v soboto dopoldne odpravila proti Triglavu. Po njihovih podtakih sta oba gornika med plezanjem po Slovenski smeri v Triglavski severni steni, na nadmorski višini nad 1600 metrov, padla v globino in zaradi hudih poškodb na kraju umrla. Njuni trupli je danes okoli desete ure našla posadka policijskega helikopterja med sistematičnim pregledom terena.

Po do sedaj zbranih obvestilih gre gornika stara 33 in 42 let, oba državljana Srbije. 33-letnika italijanski varnostni organi pogrešajo že več dni, slovenski policisti pa ju iščejo od nedelje.

Okoliščine kažejo, da sta pokojna gornika plezala v zahtevnih razmerah, nad snežno mejo, na mešanem snežnem in kopnem terenu.

Preminula plezalca so našli pod Slovensko smerjo v severni steni Triglava, je za Delo povedal predsednik GRZS Gregor Dolinar.

Pogrešali so ju že od sobote. Iskanje je trajalo dolgo, ker niso vedeli, kam točno sta odšla, zato so preiskovali veliko območje. Plezalca, ki sta plezala v navezi, sta se smrtno ponesrečila v severni steni Triglava, je pojasnil Dolinar.