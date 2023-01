Na OŠ Šmarje pri Kopru hud primer nasilja med otroki

Na Osnovni šoli Šmarje pri Kopru je v četrtek učenec s kladivom udaril vrstnika. Posredoval je učitelj, ki je preprečil hujše posledice, je pojasnil ravnatelj Simon Dražič.

Na policiji so povedali, da zadevo obravnavajo posebno skrbno in da je vključen tudi center za socialno delo. Drugih informacij zaradi vpletenosti otrok ne dajejo.

Napadalec v preteklih dneh grozil vrstnikom, da jih bo ubil

Simon Dražič je v četrtek s pismom obvestil starše šolarjev o hujšem incidentu, v katerem je bil poškodovan en otrok. Med drugim jim je zagotovil, da je poškodovani otrok že v domači oskrbi, da po besedah staršev z njim ni nič hujšega in da so otroka, ki je poškodbo povzročil, umaknili iz šole ter tudi iz domačega okolja.

Danes je ravnatelj za Primorske novice pojasnil, da se je v četrtek okrog 9.30 učenec tretje triade v straniščnih prostorih s kladivom spravil nad učenca in ga poškodoval po glavi. Kot je dodal, je bil na srečo dežurni učitelj prav tedaj v neposredni bližini stranišča in je napad prekinil.

Povedal je tudi, da so bili skozi govorice obveščeni o potencialnih nevarnostih, zato so povečali dežurstva. Po poročanju več medijev je menda napadalec v preteklih dneh grozil vrstnikom, da jih bo ubil in da naj bi imel pripravljen tudi seznam žrtev. Ravnatelj je za časnik dejal, da tega ni videl, ampak je samo slišal govorice.