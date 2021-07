Nakup orožja prizna, krivde ne

V nadaljevanju preberite:

Domnu Gašperinu, 20-letniku iz Krope, so aprila odvzeli prostost, ker je prek tako imenovanega temnega spleta kupoval orožje in načrtoval strelski pohod in maščevanje vsem, ki so ga v preteklosti zaničevali. Na predobravnavnem naroku na kranjskem okrožnem sodišču je priznal poskus nakupa pištole in puške, vrednih pet tisočakov, ni pa priznal krivde.